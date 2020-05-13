Фронтмен группы «Парк Горького» совсем недавно начал возвращаться к концертной деятельности.

«Он молодец!» — Александр Маршал о жизни перенесшего инсульт Николая Носкова

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Около трех лет назад солист группы «Парк Горького» Николай Носков перенес тяжелый инсульт. Последствия оказались печальными — на реабилитацию ушли годы, при этом требовалась тяжелейшая операция по удалению тромба. К счастью, хирурги оказались профессионалами и все прошло удачно, однако вопрос о том, когда певец сможет вернуться на большую сцену так и остается открытым.

Подробнее о нынешнем состоянии Носкова рассказал его друг и коллега Александр Маршал, который, как и прежде, поддерживает связь с товарищем.

«Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом», — заметил певец в беседе с «Экспресс газетой».

Маршал рассказал, что часто вспоминает с другом о лихих 90-х и пике популярности группы «Парк Горького». Так, например, музыкантам посчастливилось выступать на одной сцене вместе с Джоном Бон Джови и Фрэнком Заппой. А в числе близких товарищей музыкантов до сих пор числится голливудский актер Роберт Де Ниро.

12 августа 1989 г. Солист группы «Парк Горького» Николай Носков во время выступления. Фото: Чумичев Александр, Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

64-летний Николай Носков — советский и российский певец и композитор. Творческий путь музыканта был нелегким, но за свои труды он был пятикратно номинирован на музыкальную премию «Золотой граммофон» и всякий раз одерживал победу.

До 2017 года Носков никогда не жаловался на здоровье. Однако тяжелый гастрольный график, бесконечные переезды и постоянные переживания дали о себе знать — его госпитализировали с инсультом. После продолжительного курса лечения, в декабре 2019 года, артист дал первый сольный концерт. По словам коллег Николая, он, конечно, был довольно трогательным, но вместе с тем оставил печальный осадок.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит после инсульта музыкант Николай Носков.

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