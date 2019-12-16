Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!». Выступление вокалиста в столичном Crocus City Hall стало его первым выходом на сцену после трехлетнего перерыва. Из-за последствий инсульта Носков большую часть вечера провел в кресле. Песни из его репертуара также исполнили Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды.

Многие зрители плакали при виде любимого артиста, сраженного тяжелой болезнью. По мнению лидера группы «Моральный кодекс», организовать такой концерт было неправильным.

«Я считаю, что лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии. Это не он возвращается на сцену. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят. Это очень тяжелая болезнь — то, что произошло с Николаем Носковым. И цепляться за эту историю нехорошо. Я считаю, что он должен находиться с близкими, в семье, еще лучше — на курорте, в благоприятных для организма условиях», — сказал Мазаев накануне концерта Носкова.

Музыканту возразил продюсер Виктор Дробыш. Он год занимался с Носковым в студии и через «не могу» заставлял его петь.

«Год назад он не ходил и не пел. А теперь ходит и поет. Не быстро ходит, но хорошо поет, так же, как и раньше. Если бы этого (концерта — прим.ред.) не было, он если бы и дожил до этого дня, но большого рывка не сделал. Он поставил себе цель, изменил образ жизни, он хочет этого», — уверяет Дробыш.

На совет Мазаева об отдыхе на курорте продюсер отреагировал нецензурно.

«(Мазаев — прим.ред.) посоветовал Носкову лежать на пляже с семьей. А у меня вопрос: на какие шиши он будет лежать на пляже всю оставшуюся жизнь? Это звучит как ……. (издевка — прим. ред.). Все деньги на это заработает Николай. Для этого (концерт — прим. ред.) и делается», — ответил композитор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия поделилась впечатлениями от концерта Носкова.