Некоторые российские регионы начали ослаблять ограничительные меры.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда россияне смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края и Крыма. По его словам, жителям нашей страны, перед тем как планировать путешествие, нужно изучить сроки ограничительных мер, введенных в регионах из-за угрозы распространения коронавируса.

«Можно взять билеты и в Краснодарский край, и в Крым. Но надо посмотреть, прежде чем брать билеты, до какого времени у них действует карантин, чтобы, прилетев, не сидеть две недели на изоляции. Насколько я знаю, с 1 июня возобновляет полеты „Победа“, а те, кто не прекращал, — активизируют: это „Аэрофлот“, „Уральские авиалинии“, „S7“», — цитирует Юрия Барзыкина ФАН.

Представитель союза туриндустрии отметил, что некоторые регионы РФ уже приступили к ослаблению режима самоизоляции, в отличие от Москвы и Петербурга. Эксперт считает, что смело планировать отпуск на российских курортах можно с июля.

«Реально можно ориентироваться на отдых со второй половины июня, а еще вернее — с июля месяца. Конечно, все меры не будут сняты, останется и социальная дистанция, и особые правила размещения в номерах», — сказал Юрий Барзыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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