Потомственная ведунья Саона в беседе с 5-tv.ru раскрыла секрет, что на самом деле является главной причиной любовных неудач и семейных неурядиц в жизни каждого человека.

По словам известного таролога, на то, как чувствует себя человек и какие люди его окружают, непосредственное влияние оказывают вещи. Так, например, банальный кухонный стул может привлечь в жизнь дамы красивого ухажера, а мед — построить с ним крепкую семью.

Однако есть и предметы, способные навсегда отвернуть удачу от человека.

«Неудачу в любовных отношениях вам могут принести сушеные цветы, которые вы храните, старые книги. Избавьтесь от них обязательно! [Избавьтесь] от старых вещей. Раздайте — пусть люди носят эти вещи. Не оставляйте в своем доме прошлое!» — советует Саона.

Кроме того, по мнению ведуньи, большую опасность таит и мелкий сор. Речь идет, в первую очередь, о том, что находится в личной сумке или портфеле человека. На первый взгляд может показаться, что маленькая бумажка, завалявшаяся на дне, не представляет никакой реальной угрозы. Однако это — большое заблуждение.

Саона уверяет: хотите быть успешным и удачливым — всегда держите дом и вещи в чистоте. Иначе — силы зла проникнут в жилище, разрушив все доброе и нажитое годами.

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