Женщина, вылечившаяся от коронавируса, покончила с собой в Ставропольском крае

Пациентка, которую вылечили от коронавируса, покончила с собой в одном из медучреждений в Ставропольском крае. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой», — написал глава Ставрополья.

Instagram @vladimirvladimirov5807

Владимир Владимиров подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Он также отметил — в больнице будет проведена служебная проверка. В настоящий момент по данному факту ведется следствие, обстоятельства произошедшего выясняются.

Губернатор Ставропольского края призвал граждан «быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом». По его словам, «сегодня нам всем очень непросто».

«У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что заведующая скорой помощью, лечившаяся от коронавируса, выпала из окна одной из московских клиник.