Деньги, выделенные российским авиакомпаниям, пойдут на выплату зарплат
В качестве экстренной помощи авиационная отрасль получит из бюджета более 23 миллиардов рублей.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Поддержка авиации — отрасли, которая тоже пострадала от коронавируса, стала основной темой совещания президента с правительством. Владимир Путин отметил, средства тут будут направлены не только предприятиям, но и людям, работающим в этой сфере.
«Напомню, мы уже решили выделить экстренную помощь — более 23 миллиардов рублей — российским авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели и тем самым обеспечить устойчивость работы предприятий», — отметил российский лидер.
По мнению президента, кризис, который переживает авиационная отрасль, может стимулировать выпуск отечественных гражданских самолетов. Чтобы обеспечить предприятия заказами, лизинговым компаниям могут предоставить госгарантии на два года. Это позволит построить 59 новых лайнеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил загрузить авиазаводы и запустить новую программу лизинга.
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