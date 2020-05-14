Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса
Продукт может стать эффективным средством профилактики COVID-19 за счет своей слезоточивости.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Rehder; Instagram @doctor_komarovskiy
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский утверждает, что хрен может быть эффективным средством профилактики COVID-19 за счет своей слезоточивости.
По словам медика, в слезах содержится белок лизоцин, обладающий противовирусными свойствами. Большая часть слез стекает по носослезному каналу в полость носа, таким образом «дезинфицируя» человеческий организм.
«Именно поэтому дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцином — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат», — рассказал доктор в своем Instagram-аккаунте.
Евгений Комаровский предполагает, что хрен, который «вышибает слезу», заставляет нас «шмыгать» носом и дополнительно усиливает наш иммунитет, может быть намного более эффективен в качестве профилактического средства, нежели имбирь.
«Поэтому если кому-то надо что-то есть в качестве противовирусного средства — тогда хрен», — утверждает он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой выяснила, какой продукт укрепляет иммунитет лучше имбиря.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 14 мая
- Паттинсон отказался качать мышцы в самоизоляции ради роли Бэтмена
- 14 мая
- Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации
- 14 мая
- Более 1,6 миллиона человек вылечились от коронавируса во всем мире
- 14 мая
- Когда россияне смогут отдохнуть в Сочи и Крыму? — ответ союза туриндустрии
- 14 мая
- Лайфхак от вирусолога: как безопасно использовать одноразовые маски повторно?
- 14 мая
- Россиян ждет «лютая» зима — у коммунальщиков кончились деньги на подготовку домов
- 13 мая
- Захарова заявила о наличии угрозы для дальнейшей судьбы журналистов FT и NYT в России
- 13 мая
- Песков выразил уважение «абсолютно кровожадному» коронавирусу
- 13 мая
- «Полный бред»: Доктор Мясников высказался о смертельных инъекциях и чипировании
- 13 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 мая
Читайте также
87%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?