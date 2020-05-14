Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский утверждает, что хрен может быть эффективным средством профилактики COVID-19 за счет своей слезоточивости.

По словам медика, в слезах содержится белок лизоцин, обладающий противовирусными свойствами. Большая часть слез стекает по носослезному каналу в полость носа, таким образом «дезинфицируя» человеческий организм.

«Именно поэтому дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцином — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат», — рассказал доктор в своем Instagram-аккаунте.

Евгений Комаровский предполагает, что хрен, который «вышибает слезу», заставляет нас «шмыгать» носом и дополнительно усиливает наш иммунитет, может быть намного более эффективен в качестве профилактического средства, нежели имбирь.

«Поэтому если кому-то надо что-то есть в качестве противовирусного средства — тогда хрен», — утверждает он.

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