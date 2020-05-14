Уже два года Светлана Рожкова борется с циррозом печени, врачи давали ей всего полтора года.

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Фото, видео: Instagram @svetrozhkova

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова, которая два года борется с неизлечимой болезнью — циррозом печени, поделилась на днях радостной новостью: врачи констатировали у нее положительную динамику и дают благоприятные прогнозы. Об этом 55-летняя артистка рассказала в интервью «Собеседнику».

«Самочувствие прекрасное. Вы знаете, я так уработалась до карантина, что даже не знаю, к чему бы это все привело, если бы не ушла на самоизоляцию. Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно. Наверное, поэтому мне теперь дают хорошие прогнозы», — рассказала Рожкова.

По словам Светланы, ей каждые полгода делают контрольное УЗИ, и последнее обследование показало, что состояние ее печени не только не «ушло в минус», а немного улучшилось.

«Врачи написали, что у меня слабая положительная динамика. Это очень радует!», — поделилась артистка.

Режим самоизоляции Рожкова выдерживает в своем загородном доме, занимаясь садоводством и кулинарией.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи диагностировали у Светланы Рожковой смертельное заболевание — билиарный цирроз печени. Это аутоиммунное заболевание, когда иммунитет воспринимает орган как врага и начинает бороться с им. Медики отвели артистке всего полтора года жизни. К счастью, они ошиблись.

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