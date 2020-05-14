Сезон открыт: автомобиль пробил ограждение и улетел в Фонтанку в Петербурге

Водитель легкового автомобиля в Петербурге не справился с управлением и, пробив ограждение набережной, улетел в реку Фонтанка. ЧП произошло утром в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Как видно на кадрах с места ЧП, нерадивый водитель самостоятельно выбрался из автомобиля на крышу. Позднее ему помогли вылезти уже из воды прохожие. Автомобиль утонул. Для его эвакуации из реки на место происшествия ожидается прибытие крана.

Причины произошедшего установят дознаватели.