Козак рассказал о переговорах в Берлине по Украине

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о ходе переговоров в Берлине по ситуации на Украине. В эфире федерального телеканала Козак подтвердил, что встречался с помощником федерального канцлера Ангелы Меркель, чтобы обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. По словам политика, переговоры прошли конструктивно.

«Диалог прошел в конструктивном деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», — заявил Козак.

Козак выразил надежду, что консультации с германской стороной «дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров» по урегулированию ситуации на Украине, в том числе в нормандском формате.

Дмитрий Козак занимал пост вице-премьера с 2008 по январь 2020 года. В январе этого года он был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. На этой должности он занимается, в том числе украинским вопросом.