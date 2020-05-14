Спортсмен, помимо прочего, подозревает мужчину в краже драгоценностей супруги.

В Москве домработник угнал два автомобиля у чемпиона мира по дзюдо

Фото: Instagram @ledenev_alexey

Домработник угнал два автомобиля у чемпиона мира по дзюдо Алексея Леденева. Как стало известно 5-tv.ru, 35-летний спортсмен также подозревает 53-летнего мужчину в кражи драгоценностей у супруги.

Мастер спорта международного класса отметил, что помощник по дому работал у него около четырех лет. Мужчина помогал по хозяйству, выполнял поручения и был личным водителем. Домработник за все время сотрудничества с семьей Алексея Леденева добился определенного доверия.

Спортсмен предоставил мужчине в личное пользование «Жигули», а также приобрел иномарку. Деньги за автомобиль помощник был обязан выплатить в рассрочку. На днях мужчина бесследно исчез и «прихватил» с собой оба транспортных средства. Алексей Леденев неоднократно пытался связаться с работником, но безуспешно.

Дзюдоист, недолго думая, обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка разыскивают мужчину.

Алексей Леденев, помимо прочего, подозревает помощника в краже ювелирных украшений своей супруги, которые хранились в доме на Рублевском шоссе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сиделку скончавшейся актрисы Аллы Мещеряковой обвинили в краже.

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