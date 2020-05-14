На одной из баз отдыха Ульяновской области заметили лиц, похожих на заместителей главы Димитровграда, а также начальников управлений и отделов городской администрации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Макеев Иван; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры наблюдения, на которой, предположительно, запечатлено застолье чиновников из Димитровграда Ульяновской области. На одной и баз отдыха очевидцы заметили людей, похожих на заместителей главы Димитровграда, а также начальников управлений и отделов городской администрации.

Якобы высокопоставленные лица устроили корпоратив, сидели за богато накрытым столом без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию. Все это произошло уже после того, как в Ульяновской области ввели режим самоизоляции и запретили устраивать массовые мероприятия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в ходе совещания дал указание провести проверку по факту корпоратива чиновников администрации Димитровграда.

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