Чиновники из Димитровграда устроили «корпоратив» во время самоизоляции

Чиновники из администрации города Димитровград Ульяновской области закатили вечеринку во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

T.me @dimdno

По данным местных СМИ, на одной из баз отдыха якобы собрались все заместители главы, а также начальники управлений и отделов мэрии. На опубликованных кадрах видно, как чиновники без соблюдения социальной дистанции балуют себя закусками и алкоголем.

T.me @dimdno

Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в ходе совещания дал указание провести проверку по факту «корпоратива».

«Губернатор поручил создать комиссию по проверке этого факта. Пока результатов нет, потому что это было вот буквально на днях. Но, такое поручение существует. Появилось массово в социальных сетях и в СМИ видео, в котором люди, похожие на Димитровградских чиновников совершают вот эти действия», — сказала в интервью 5-tv.ru заместитель губернатора Наталья Мартынова.

Режим самоизоляции для жителей Ульяновской области введен с 31 марта и продолжает действовать до 15 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новороссийская чиновница уволена за нарушение самоизоляции.