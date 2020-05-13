Чиновники из Димитровграда устроили «корпоратив» во время самоизоляции
Губернатор Ульяновской области уже инициировал проверку.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Виталий Тимкив, T.me @dimdno
Чиновники из администрации города Димитровград Ульяновской области закатили вечеринку во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
По данным местных СМИ, на одной из баз отдыха якобы собрались все заместители главы, а также начальники управлений и отделов мэрии. На опубликованных кадрах видно, как чиновники без соблюдения социальной дистанции балуют себя закусками и алкоголем.
Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в ходе совещания дал указание провести проверку по факту «корпоратива».
«Губернатор поручил создать комиссию по проверке этого факта. Пока результатов нет, потому что это было вот буквально на днях. Но, такое поручение существует. Появилось массово в социальных сетях и в СМИ видео, в котором люди, похожие на Димитровградских чиновников совершают вот эти действия», — сказала в интервью 5-tv.ru заместитель губернатора Наталья Мартынова.
Режим самоизоляции для жителей Ульяновской области введен с 31 марта и продолжает действовать до 15 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новороссийская чиновница уволена за нарушение самоизоляции.
- 13 мая
- Энтомолог оценила риск инфицирования коронавирусом от насекомых
- 13 мая
- Коронавирус диагностировали у ездившей по больницам депутата Госдумы
- 13 мая
- ОГЭ не будет! В России отменили экзамены для девятиклассников
- 13 мая
- Когда премьер-министр Мишустин выйдет на работу? — рассказал глава Минздрава
- 13 мая
- Путин поручил загрузить авиазаводы и запустить новую программу лизинга
- 13 мая
- Сроки проведения ЕГЭ в России вновь перенесут
- 13 мая
- Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
- 13 мая
- Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
- 13 мая
- Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам
- 13 мая
- Как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии COVID — объясняет Сюткин
Читайте также
66%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?