Весть о смерти заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой потрясла актера Андрея Мартынова, который снимался вместе с ней в фильме «А зори здесь тихие». Он был не только коллегой, но и соседом покойной — живет в том же доме и даже подъезде, где жила актриса. По словам Мартынова, он давно не видел Аллу Дмитриевну, но думал, что, как и множество пожилых россиян, она находится на самоизоляции где-нибудь за городом. А 11 мая в их дом были вызваны спасатели, чтобы вскрыть дверь, поскольку пожилая женщина не отвечала на звонки сына.

Мартынов уточнил, что умерла Алла Мещерякова не от коронавируса, а «счастливой смертью» во сне, от разрыва сердца.

«Она была замечательной актрисой, изумительной совершенно женщиной, матерью, и, конечно, женой, потому что муж ее в течение многих-многих, я даже не знаю сколько, десятилетий болел, у него была ужасная болезнь, он колясочник, сейчас он лежит в больнице, по-моему…» — рассказал Андрей Мартынов.

Сиделки, которую заподозрили в краже денег у актрисы, в квартире не было. И, по словам артиста, не было и никакой кражи.

«Ничего этого сын не обнаружил. Это было при милиции и при начальнике дома», — заявил артист.

По его словам, у Аллы Мещеряковой нечего было брать. А сиделка женщине потребовалась после того, как она сломала шейку бедра и в ожидании операции не могла самостоятельно ходить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сиделку Аллы Мещеряковой, гражданку Украины Валентину Л. заподозрили в краже 30 тысяч рублей и драгоценностей. Заявление в полицию написала дочь актрисы Наталья. Выяснилось также, что медсестра много лет находится в черном списке сиделок.