Сосед опроверг кражу денег сиделкой у покойной Аллы Мещеряковой
Народный артист РФ, снимавшийся с актрисой в фильме «А зори здесь тихие» живет в том же доме и потрясен новостью о смерти коллеги.
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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев; YouTube / sadalski; 5-tv.ru
Весть о смерти заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой потрясла актера Андрея Мартынова, который снимался вместе с ней в фильме «А зори здесь тихие». Он был не только коллегой, но и соседом покойной — живет в том же доме и даже подъезде, где жила актриса. По словам Мартынова, он давно не видел Аллу Дмитриевну, но думал, что, как и множество пожилых россиян, она находится на самоизоляции где-нибудь за городом. А 11 мая в их дом были вызваны спасатели, чтобы вскрыть дверь, поскольку пожилая женщина не отвечала на звонки сына.
Мартынов уточнил, что умерла Алла Мещерякова не от коронавируса, а «счастливой смертью» во сне, от разрыва сердца.
«Она была замечательной актрисой, изумительной совершенно женщиной, матерью, и, конечно, женой, потому что муж ее в течение многих-многих, я даже не знаю сколько, десятилетий болел, у него была ужасная болезнь, он колясочник, сейчас он лежит в больнице, по-моему…» — рассказал Андрей Мартынов.
Сиделки, которую заподозрили в краже денег у актрисы, в квартире не было. И, по словам артиста, не было и никакой кражи.
«Ничего этого сын не обнаружил. Это было при милиции и при начальнике дома», — заявил артист.
По его словам, у Аллы Мещеряковой нечего было брать. А сиделка женщине потребовалась после того, как она сломала шейку бедра и в ожидании операции не могла самостоятельно ходить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сиделку Аллы Мещеряковой, гражданку Украины Валентину Л. заподозрили в краже 30 тысяч рублей и драгоценностей. Заявление в полицию написала дочь актрисы Наталья. Выяснилось также, что медсестра много лет находится в черном списке сиделок.
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