Видео задержания замглавы Красносельского района Петербурга по делу о взятке
В ходе оперативной разработки накануне также были задержаны гендиректор коммерческой структуры и посредник, который, предположительно, должен был передать деньги чиновнику.
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Фото, видео: ТАСС / Карпов Сергей; 5-tv.ru
Заместитель главы администрации Красносельского района Алексей Миронов накануне был задержан по делу о взятке в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
«Из материалов уголовного дела следует, что в период с февраля по май 2020 года заместитель главы администрации Красносельского района в ходе личных встреч и телефонных переговоров предложил советнику генерального директора одной из коммерческих структур передать ему через посредника-заместителя директора жилищного агентства взятку в сумме не менее 300 тысяч рублей за способствование заключению с учреждениями подведомственными администрации Красносельского района государственных контрактов с коммерческой структурой в 2020 году, оплате за их исполнение, а также за общее покровительство», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении Миронова возбуждено уголовное дело по статьям — «покушение на получение взятки, покушение на посредничество во взяточничестве». Также в рамках этих дел проходит заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга».
В ходе оперативной разработки накануне также были задержаны гендиректор коммерческой структуры и посредник, который, предположительно, должен был передать деньги чиновнику.
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