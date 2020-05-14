Последние данные о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Родственник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказал о состоянии его отца. Ряд СМИ опубликовал информацию, что 57-летний заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя.

Собеседник телеканала не стал подтверждать сообщения, отметив, что отец бойца ММА находится в среднетяжелом состоянии.

«Он не впал в кому, его ввели в искусственную кому, чтобы организм боролся. По словам врачей, он находится в среднетяжелом состоянии. Нас к нему не подпускают, там есть врач, который все контролирует», — отметил родственник Хабиба Нурмагомедова.

Мужчина добавил, что Абдулманап Нурмагомедов пробудет в состоянии длительной седации до конца мая. По его словам, причиной госпитализации тренера стали проблемы с сердцем.

25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. К тому времени тренер чувствовал себя не очень хорошо уже два дня. Из Махачкалы в российскую столицу Нурмагомедова-старшего отправили спецбортом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова.