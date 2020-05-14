Путин поручил заранее обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент РФ рассчитывает, что препарат против коронавируса будет зарегистрирован в сентябре.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Россия должна заранее зарегистрировать право интеллектуальной собственности на разработанную отечественную вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, заслушав доклад генерального директора Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.
«Очень рассчитываю на то, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена», — заявил он.
О приблизительных сроках появления вакцины ранее сегодня рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Не забывайте: и изготовление вакцины, и клинические испытания требуют времени», — приводит его слова ФАН.
Он пояснил, что сначала вакцину изготавливают в лаборатории, потом она проходит доклинические испытания, затем ее тестируют на людях. На заключительном этапе происходит налаживание промышленного производства вакцины.
В апреле Владимир Путин поручил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации препарата против коронавируса.
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