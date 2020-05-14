По словам Софии, «золотой голос России» несколько раз ей делал предложение за четыре года их отношений.

Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российская певица София Кальчева разоткровенничалась на тему отношений с Николаем Басковым. В интервью журналу WomanHit девушка, которая встречалась с певцом четыре года, рассказала, почему так и не пошла под венец с «золотым голосом России».

Кальчева призналась, что Басков неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, но артистка не спешила с ответом. Причиной тому — сложные характеры обоих.

«Для меня это очень серьезный шаг. В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай предлагал мне выйти за него замуж — и не раз, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась», — поделилась певица.

Кроме того, Кальчева рассказала, что постоянная занятость и плотный график певца заставили ее отказаться от создания семьи. По ее словам, «очень выматывают ожидание и бесконечные гастроли».

Вместе с тем, обоим удалось сохранить дружеские отношения. Певица уверяет, что Басков из тех мужчин, которые умеют дружить даже после расставания.

София Кальчева рассталась с Николаем Басковым в 2017 году после четырех лет отношений. На данный момент певица не замужем, воспитывает 14-летнего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты сосватали Баскова Аллегровой после поздравительного видео.

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