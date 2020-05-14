Вспышка коронавируса произошла в Адыгее после похорон «уважаемого человека»

Коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали более чем у десяти человек после похорон в одном из аулов Красногвардейского района Адыгеи. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

«Я не присутствовал на похоронах, но как говорят опрашиваемые, было порядка 500 человек. Причем были люди и из Краснодарского края. Граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было. По их словам, это был уважаемый человек», — цитирует врача Интерфакс.

Он уточнил, что церемония прощания с «уважаемым человеком» прошла 1 мая. Никакой социальной дистанции во время нее не соблюдалось, масок на людях не было. Точно определить всех участников похорон пока не удалось.

«Одна женщина госпитализирована, 12 ее контактных родственников, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, находятся дома на самоизоляции. Болезнь у них проходит бессимптомно или в легкой форме. Взято более 100 проб у людей, контактировавших с заболевшими, их результаты пока не известны», — добавил Завгородний.

По его словам, для сдерживания инфекции в Красногвардейском районе ограничили передвижение между населенными пунктами. Специалисты дезинфицируют общественные места, остановки и улицы. Людей обязали носить маски и перчатки.

По данным оперштаба на 14 мая, всего на данный момент в Адыгее выявлено 276 случаев коронавируса. COVID-19 благополучно перенесли 207 человек, восемь скончались.

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