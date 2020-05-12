Похоронные разборки: калужские ритуальщики подрались за тело умершего от коронавируса

Драку конкуренты из разных похоронных домов устроили прямо у ворот морга.

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Фото, видео: ТАСС / Joel Marklund, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сотрудники двух ритуальных агентств Калужской области устроили драку за тело умершего. 5-tv.ru, публикует эксклюзивное видео с потасовкой.

На кадрах видно, что кроссовер BMW черного цвета заблокировал дорогу автомобилю, в котором сидит оператор. Тот сообщает, что во впередистоящей иномарке находятся его конкуренты по ритуальным услугам. Вскоре несколько человек выходят из BMW, чтобы «поговорить» с оператором и водителем катафалка. Беседа на повышенных тонах завершилась двумя поставленными ударами в корпус и голову.

Как сообщает РЕН ТВ, драка произошла прямо у ворот морга. Ее устроили конкуренты из похоронных домов «Небеса» и «Журавли». Причиной стало тело умершего от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пьяном екатеринбуржце, который забросал камнями машину скорой помощи. Его действия попали на камеру.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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