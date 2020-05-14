«Было увлечение»: Борисова ответила на слухи об интимной связи с бойцом MMA
Скандально известная телеведущая рассказала о новом партнере и путешествии в Таиланд.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official, 5-tv.ru
Который день в известных СМИ, таких, как, например, Дни.ру, бродит информация о том, что телеведущую Дану Борисову «влюбил в себя и затащил в постель» боец MMA Аскар Мажаров. Соответствуют эти слухи реальному положению дел или Борисова вновь стала жертвой наговоров пытался выяснить 5-tv.ru.
В интервью редакции, звезда заявила, что действительно знает молодого человека по имени Аскар. Знаменитости познакомились несколько месяцев назад в Таиланде, где Дана проходила лечение от наркозависимости, а спортсмен участвовал в соревнованиях. Со временем у пары завязались отношения, однако до интима дело не дошло. И причина тому — пандемия COVID-19.
«Познакомились, понравились. Он меня узнал, поболтали. Прям была очень большая симпатия. Но уж прям, что все было… [смеется] Воздержусь от таких комментариев. Но [были] романтическое увлечение, переписка, общение, которое сейчас только усилилось… <…> Сейчас романтический накал настиг своего пика», — пояснила Борисова.
Как следует из комментария, в настоящий момент звезда довольна тем, как развиваются ее отношения с Аскаром Мажаровым. Однако ее, конечно, угнетает тот факт, что из-за коронавируса отменены перелеты и увидеть любимого мужчину, а также посетить центр реабилитации не представляется возможным.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как Дана Борисова решила заняться эскортом и что при этом думали ее клиенты.
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