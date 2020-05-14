Скандально известная телеведущая рассказала о новом партнере и путешествии в Таиланд.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @danaborisova_official, 5-tv.ru

Который день в известных СМИ, таких, как, например, Дни.ру, бродит информация о том, что телеведущую Дану Борисову «влюбил в себя и затащил в постель» боец MMA Аскар Мажаров. Соответствуют эти слухи реальному положению дел или Борисова вновь стала жертвой наговоров пытался выяснить 5-tv.ru.

В интервью редакции, звезда заявила, что действительно знает молодого человека по имени Аскар. Знаменитости познакомились несколько месяцев назад в Таиланде, где Дана проходила лечение от наркозависимости, а спортсмен участвовал в соревнованиях. Со временем у пары завязались отношения, однако до интима дело не дошло. И причина тому — пандемия COVID-19.

«Познакомились, понравились. Он меня узнал, поболтали. Прям была очень большая симпатия. Но уж прям, что все было… [смеется] Воздержусь от таких комментариев. Но [были] романтическое увлечение, переписка, общение, которое сейчас только усилилось… <…> Сейчас романтический накал настиг своего пика», — пояснила Борисова.

Как следует из комментария, в настоящий момент звезда довольна тем, как развиваются ее отношения с Аскаром Мажаровым. Однако ее, конечно, угнетает тот факт, что из-за коронавируса отменены перелеты и увидеть любимого мужчину, а также посетить центр реабилитации не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как Дана Борисова решила заняться эскортом и что при этом думали ее клиенты.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.93
0.35 79.90
0.12
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

21:58
Быкаут: шотландский бык почесался о столб и оставил без света 800 домов
21:48
Торговый центр горит в Гатчине под Петербургом — видео
21:46
«Было увлечение»: Борисова ответила на слухи об интимной связи с бойцом MMA
21:34
За что можно уволить сотрудника на удаленной работе — объясняет эксперт
21:22
Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
21:19
В Гатчине под Петербургом полыхают десятки коттеджей на платформе Мартенбург

Сейчас читают

Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок