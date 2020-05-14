Президент РФ Владимир Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации. Заявление глава государства сделал на совещании по развитию генетических технологий в России.

«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике предлагаю создать Национальную базу генетической информации», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня успех генетических исследований во многом зависит от цифровых технологий и доступа к массивам данных — чем больше их объем, тем достовернее и надежнее результаты.

«Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет. Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации», — пояснил президент.

Он поручил правительству профинансировать этот проект за счет федерального бюджета. Глава государства особо подчеркнул, что нужно «надежно защитить персональные данные граждан и другую чувствительную информацию».

Как сообщал 5-tv.ru, в декабре 2019 года Владимир Путин назвал поддержку проектов в области биологии и генетики одними из приоритетов работы российского парламента.