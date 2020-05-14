ВКонтакте запустила онлайн-платформу для домашних тренировок и занятий танцами

ВКонтакте запустила онлайн-сервис «Тренировки» для занятий спортом и танцами в домашних условиях. Курсы упражнений рассчитаны на участников с разным уровнем физической подготовки.

В разработке проекта участвовало Министерство спорта. При этом заниматься можно дома, не имея специального инвентаря. Курсы ведут известные спортсмены, фитнес-тренеры, хореографы и блогеры. В их числе — солист и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, тренер Футбольного Клуба «Зенит» Анатолий Тимощук, призер Олимпийских игр в велотреке Денис Дмитриев, пятикратная чемпионка мира в синхронном плавании Марина Голядкина, гимнастка Самира Мустафиева, блогер Алексей Столяров и другие.

Для того, чтобы выбрать подходящее для себя направление и приступить к занятиям, необходимо вступить в официальное сообщество проекта. После этого пользователь получит консультацию от чат-бота насчет программы упражнений и расписания.

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