ВКонтакте запустила онлайн-платформу для домашних тренировок и занятий танцами
Работать с пользователями соцсети будут профессиональные инструкторы.
Фото: ВКонтакте
ВКонтакте запустила онлайн-сервис «Тренировки» для занятий спортом и танцами в домашних условиях. Курсы упражнений рассчитаны на участников с разным уровнем физической подготовки.
В разработке проекта участвовало Министерство спорта. При этом заниматься можно дома, не имея специального инвентаря. Курсы ведут известные спортсмены, фитнес-тренеры, хореографы и блогеры. В их числе — солист и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, тренер Футбольного Клуба «Зенит» Анатолий Тимощук, призер Олимпийских игр в велотреке Денис Дмитриев, пятикратная чемпионка мира в синхронном плавании Марина Голядкина, гимнастка Самира Мустафиева, блогер Алексей Столяров и другие.
Для того, чтобы выбрать подходящее для себя направление и приступить к занятиям, необходимо вступить в официальное сообщество проекта. После этого пользователь получит консультацию от чат-бота насчет программы упражнений и расписания.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Роберт Паттисон отказался от занятий спортом в самоизоляции.
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