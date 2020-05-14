Знаменитость полагает, что может подать другим людям «плохой пример» таким поведением.

Паттинсон отказался качать мышцы в самоизоляции ради роли Бэтмена

Фото: Instagram @official_robertpattinson

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярный актер Роберт Паттинсон отказался от занятий спортом в самоизоляции. Голливудская звезда игнорирует указания тренера, считая, что может подать другим людям «плохой пример». Об этом пишет GQ.

Знаменитость полагает, что нельзя постоянно трудиться в спортзале ради роли. По мнению Роберта Паттинсона, так, артисты становятся просто частью системы. В качестве положительного примера он привел американского актера Джеймса Дина, никогда не отличавшегося «горой мышц», однако дважды номинированного на «Оскар».

Роберт Паттинсон рассказал, благодаря какой диете ему удается поддерживать хорошую форму. По словам актера, он ест геркулесовые хлопья, добавляя в них ванильный протеиновый порошок. Также артист является фанатом тунца с перцем. Консервы он поедает прямо из банки.

«Мои предпочтения сравнимы со вкусами дикого зверя», — заявил звезда.

Кстати, Паттинсон «самоизолировался» в компании своей подруги, актрисы и моделы Сьюки Уотерхаус. Эта новость удивила поклонников актера. Прежде все думали, что он расстался с девушкой ради красотки Марго Робби. Как оказалось, голливудских звезд связывала лишь короткая интрижка, после которой Паттинсон вернулся к Уотерхаус.

Роберт Паттинсон сыграет главную роль в фильме «Бэтмен». Премьера американской супергеройской кинокартины, основанной на одноименных комиксах издательства DC Comics, запланирована на 1 октября 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 мая
Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса
14 мая
Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации
14 мая
Более 1,6 миллиона человек вылечились от коронавируса во всем мире
14 мая
Когда россияне смогут отдохнуть в Сочи и Крыму? — ответ союза туриндустрии
14 мая
Лайфхак от вирусолога: как безопасно использовать одноразовые маски повторно?
14 мая
Россиян ждет «лютая» зима — у коммунальщиков кончились деньги на подготовку домов
13 мая
Захарова заявила о наличии угрозы для дальнейшей судьбы журналистов FT и NYT в России
13 мая
Песков выразил уважение «абсолютно кровожадному» коронавирусу
13 мая
«Полный бред»: Доктор Мясников высказался о смертельных инъекциях и чипировании
13 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 мая

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
0.15 79.78
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
Тарифы на газ и свет заморозят
6:30
Можно ли вернуть в семью «загулявшего» мужа — мнение психолога
6:19
Получить диплом станет дешевле? В России задумались о создании онлайн-университетов
6:10
Рита Дакота показала, как целоваться с парнем в самоизоляции
5:58
Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса
5:48
Саша Савельева вывела формулу идеального селфи — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок