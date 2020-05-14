Паттинсон отказался качать мышцы в самоизоляции ради роли Бэтмена

Популярный актер Роберт Паттинсон отказался от занятий спортом в самоизоляции. Голливудская звезда игнорирует указания тренера, считая, что может подать другим людям «плохой пример». Об этом пишет GQ.

Знаменитость полагает, что нельзя постоянно трудиться в спортзале ради роли. По мнению Роберта Паттинсона, так, артисты становятся просто частью системы. В качестве положительного примера он привел американского актера Джеймса Дина, никогда не отличавшегося «горой мышц», однако дважды номинированного на «Оскар».

Роберт Паттинсон рассказал, благодаря какой диете ему удается поддерживать хорошую форму. По словам актера, он ест геркулесовые хлопья, добавляя в них ванильный протеиновый порошок. Также артист является фанатом тунца с перцем. Консервы он поедает прямо из банки.

«Мои предпочтения сравнимы со вкусами дикого зверя», — заявил звезда.

Кстати, Паттинсон «самоизолировался» в компании своей подруги, актрисы и моделы Сьюки Уотерхаус. Эта новость удивила поклонников актера. Прежде все думали, что он расстался с девушкой ради красотки Марго Робби. Как оказалось, голливудских звезд связывала лишь короткая интрижка, после которой Паттинсон вернулся к Уотерхаус.

Роберт Паттинсон сыграет главную роль в фильме «Бэтмен». Премьера американской супергеройской кинокартины, основанной на одноименных комиксах издательства DC Comics, запланирована на 1 октября 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.