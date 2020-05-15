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Как раньше уже не будет: Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации работы общественных мест

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Помимо базового набора — маски, полтора метра дистанция, антисептики — в каждой сфере есть свои особенности.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Жизнь и после выхода из самоизоляции не будет прежней, Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как все должно работать. И помимо базового набора — маски, полтора метра дистанция, антисептики — в каждой сфере свои особенности.

Например, в кафе и ресторанах — не больше двух человек за столиком и то лучше на открытой террасе. В салонах красоты и автостанциях прием строго по записи, чтобы без очередей. На рынках и в магазинах — каждые два часа уборка и проветривание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19.

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