Роспотребнадзор пояснил кардинальные нововведения в школах из-за COVID-19

Рекомендации надзорного ведомства будут действовать до снятия ограничительных мер.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор озвучил ряд кардинальных изменений в работе школ при условии, если ситуация угрозы распространения коронавируса сохранится. Начальник Управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун пояснила, что после снятия ограничительных мер часть этих требований не будет обязательна к применению.

Рекомендации по организации образовательной работы в школьных учреждениях:

  • за каждым классом закрепить отдельное учебное помещение;
  • для каждого класса установить свое время начало уроков и перемен;
  • по возможности сократить число учащихся в классах;
  • исключить объединение школьников в группах продленного дня или в вечерних дежурных группах;
  • организовать «утренние фильтры» с обязательным проведением термометрии и опросом на наличие признаков респираторных заболеваний, а при выявлении температуры у ребенка его необходимо изолировать до приезда родителей или бригады скорой помощи;
  • если позволяет погода, занятия физкультурой и перемены лучше проводить на улице;
  • во время перерывов и после занятий проводить дезинфекцию помещений — парты, дверные ручки, санузлы, вплоть до обработки вентилей кранов. При этом должны применяться те дезинфицирующие средства, которые активны против вируса;
  • проводить обеззараживание воздуха, после каждого урока проветривать помещение при отсутствии в нем детей;
  • избегать большого скопления людей при входе в учебное заведение.
  • в коридорах школы, санузлах следует установить дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.
  • в помещении пищеблока протирать столы после каждого приема пищи. Посуду после дезинфекции лучше мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. Персонал должен быть в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. По возможности применять пластиковую посуду, например, для питья.

Шевкун добавила, что крайне важно напоминать учащимся о правилах гигиены. Контроль по следованию рекомендациям Роспотребнадзора возложен в первую очередь на руководство учебных учреждений.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, кому это нужно для поступления в ВУЗы. И только по тем предметам, которые им для этого необходимы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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