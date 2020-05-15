Популярный блогер и телеведущая Ида Галич в беседе с 5-tv.ru прокомментировала ситуацию с избиением восьмилетнего мальчика отчимом в Мурманской области.

По словам Иды, о шокирующей истории она узнала из Instagram-аккаунта общественной организации «Ты не одна». Свежий пост с подробностями инцидента шокировал телеведущую, после чего она захотела разобраться в ситуации и искренне помочь несчастному ребенку.

«Я начала агитировать общественность, призывала всех, чтобы эта история не загнулась, а пошла дальше. Получается, что благодаря моим подписчикам, самым лучшим людям, история разнеслась по стране. Очень много людей оказались неравнодушными», — объяснила звезда.

А также добавила, что вскоре после видеообращения в Instagram с ней связался губернатор Мурманской области Андрей Чибис для уточнений обстоятельств трагедии. В числе прочего, Ида пообщалась и с бабушкой избитого ребенка, пообещав лично разобраться в случившемся.

«Руку держим на пульсе. <…> Надеюсь, этот отчим — недочеловек — окажется за решеткой. А с мамой нужно смотреть, что делать. Там такая двойственная ситуация. Кто-то говорит, что она — жертва. Я же склоняюсь к тому, что она видела полгода, как истязают ребенка и ничего не предпринимала… Точно позиции по поводу матери нет, но я так понимаю, что на нее сейчас тоже заведено [уголовное] дело», — высказалась Галич.

В заключение звезда отметила, что воспринимает случившееся как личную трагедию. Ведь у нее самой подрастает маленький ребенок, и при каждом взгляде на него в голове у Иды возникает образ покалеченного мурманского школьника.

«Я не понимаю, как вообще можно обижать маленького человека! От этого мы просто четыре дня живем в ужасе. Просыпаешься в плохом настроении, засыпаешь в ужасном настроении и, конечно, от того, что система у нас не работает, не оберегает детей, от этого становится не по себе», — подытожила блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сегодня себя чувствует покалеченный мальчик из Мончегорска и кто его воспитывает.