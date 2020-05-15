«Я красивый»: «Руки-Базуки» в женском парике заинтриговал фанатов странным видео

Кирилл Терешин, более известный по прозвищу «Руки-Базуки», шокировал подписчиков в Instagram очередным странным видео. На этот раз он надел женский блондинистый парик. В ролике он в одних трусах обратился с призывом завидовать ему.

«Завидуй мне. Я — красивый, а ты нет!» — сказал Терешин.

Instagram @ruki_bazuki_official

Однако «Руки-Базуки» нашел поддержку не у всех фолловеров. В комментариях ему написали массу неприятных отзывов как о его внешности, так и о своеобразности мышления.

«Хорош»

«Парик же!»

«Завидую, да, ты очень красивый»

«Где твой пресс? Кто-то отъелся на самоизоляции», — критиковали парня подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Руки-Базуки» неудачно спародировал подушечный челлендж. В ролике юноша попытался исполнить несколько балетных па, прикрывшись подушкой, но получилось странное зрелище. Временами его движения напоминали элементы лезгинки.