Количество заразившихся COVID-19 в России на 14 мая252 245 человек! Число погибших — 2 305!

Летать будем по новым правилам. Росавиация разработала проект поэтапного снятия ограничений в авиаперевозках

Эфирная новость 34

В последнюю очередь в аэропортах перестанут следить за температурой пассажиров.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Снимать ограничения в сфере авиаперелетов собираются в три этапа. Соответствующий проект подготовила Росавиация. Пассажиров в самолетах предлагается рассаживать с соблюдением дистанции. Если в ряд стоят три кресла, то не занимать среднее, если два — садиться в шахматном порядке.

Также на борт не будут пускать в верхней одежде. Ее нужно упаковать в пластиковый пакет и положить на багажную полку. В течение всего полета пассажиры должны будут носить маску и перчатки.

Кроме того, в аэропорту у всех будут бесконтактно измерять температуру. Тех, у кого выше 37,5, на борт не допустят. И температурный контроль собираются отменить в последнюю очередь — только на третьем этапе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации работы общественных мест.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.93
0.35 79.90
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:59
«Кошечка»: Юлия Беретта показала фрагменты нового клипа
6:52
Европу предупредили о второй волне карантина
6:41
Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции
6:29
Советские партийные бонзы могли расправиться с группой Дятлова
6:19
«Кто-то еще не спит со мной?» — Плетнева в откровенном наряде попросила совета у фанатов
6:08
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео

Сейчас читают

«Больше пены»: Сычев в мыле и с глазами «в кучку» насмешил фанатов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок