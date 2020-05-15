Летать будем по новым правилам. Росавиация разработала проект поэтапного снятия ограничений в авиаперевозках

Снимать ограничения в сфере авиаперелетов собираются в три этапа. Соответствующий проект подготовила Росавиация. Пассажиров в самолетах предлагается рассаживать с соблюдением дистанции. Если в ряд стоят три кресла, то не занимать среднее, если два — садиться в шахматном порядке.

Также на борт не будут пускать в верхней одежде. Ее нужно упаковать в пластиковый пакет и положить на багажную полку. В течение всего полета пассажиры должны будут носить маску и перчатки.

Кроме того, в аэропорту у всех будут бесконтактно измерять температуру. Тех, у кого выше 37,5, на борт не допустят. И температурный контроль собираются отменить в последнюю очередь — только на третьем этапе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор выдал рекомендации по организации работы общественных мест.

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