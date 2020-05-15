Один из похищенных с масками грузовиков в Москве найден спустя несколько часов, после обращения пострадавших в полицию. Как стало известно 5-tv.ru товара на борту уже нет, его выгрузили в поле в Московской области.

По словам водителя грузовика, ему велели заехать на площадку, где груз перекинули в фуру. После того как маски вывезли в неизвестном направлении, водителя грузовика продержали на площадке еще несколько часов.

Партию медицинских масок из Китая на 28 миллионов рублей дерзко похитили в Москве днем накануне. Грузовики с товаром скрылись в неизвестном направлении, когда машину сопровождения остановили для проверки инспекторы ГИБДД.