Кражей товара произошла среди белого дня на глазах у сопровождающих.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

Один из похищенных с масками грузовиков в Москве найден спустя несколько часов, после обращения пострадавших в полицию. Как стало известно 5-tv.ru товара на борту уже нет, его выгрузили в поле в Московской области.

По словам водителя грузовика, ему велели заехать на площадку, где груз перекинули в фуру. После того как маски вывезли в неизвестном направлении, водителя грузовика продержали на площадке еще несколько часов.

Партию медицинских масок из Китая на 28 миллионов рублей дерзко похитили в Москве днем накануне. Грузовики с товаром скрылись в неизвестном направлении, когда машину сопровождения остановили для проверки инспекторы ГИБДД.

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