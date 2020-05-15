Мадонна показала, как проводит время в самоизоляции. Певица выложила в Instagram фото, на котором запечатлена с бокалом мартини. Она сексуально приоткрыла рот и высунула кончик языка, облизывая тонкий бокал. Образ артистки подчеркивает черная шляпа и ярко накрашенные губы.

«Карантинный коктейль… Три оливки — Extra Dry — не пораньтесь льдом!» — предупредила звезда.

Instagram @madonna

Фолловеров привело в восторг фото дивы. Они не скупились на комплименты, отмечая, как стильно выглядит Мадонна.

«Королева моей жизни»;

«Поделись со мной»:

«Да, детка!» — восхищались поклонники.

Во время режима самоизоляции Мадонна периодически делится с фанатами видеороликами своих занятий дома. Как писал 5-tv.ru, не так давно она призналась, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу. Теперь певица может себе позволить одиночные прогулки на автомобиле.