Мадонна поделилась рецептом идеального коктейля для самоизоляции
Певица показала, с чем предпочитает коротать время, сидя дома в разгар пандемии коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @madonna
Мадонна показала, как проводит время в самоизоляции. Певица выложила в Instagram фото, на котором запечатлена с бокалом мартини. Она сексуально приоткрыла рот и высунула кончик языка, облизывая тонкий бокал. Образ артистки подчеркивает черная шляпа и ярко накрашенные губы.
«Карантинный коктейль… Три оливки — Extra Dry — не пораньтесь льдом!» — предупредила звезда.
Фолловеров привело в восторг фото дивы. Они не скупились на комплименты, отмечая, как стильно выглядит Мадонна.
«Королева моей жизни»;
«Поделись со мной»:
«Да, детка!» — восхищались поклонники.
Во время режима самоизоляции Мадонна периодически делится с фанатами видеороликами своих занятий дома. Как писал 5-tv.ru, не так давно она призналась, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу. Теперь певица может себе позволить одиночные прогулки на автомобиле.
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