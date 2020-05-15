В сирийском Алеппо организовали производство масок

Один из бизнесменов переориентировал швейный цех на выпуск медицинской продукции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MIT Russia; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса Война в Сирии

В Сирии к борьбе с опасной инфекцией подключились местные предприниматели и волонтеры. В Алеппо наладили производство медицинских масок и антисептиков. Часть продукции раздают бесплатно.

Общие усилия в борьбе с коронавирусом дают свои результаты. В стране на сегодня зарегистрировано всего несколько десятков случаев заражения COVID-19.

Станислав Григорьев передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в Сирии отправились в гуманитарный марафон.

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Тема:
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