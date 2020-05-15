В сирийском Алеппо организовали производство масок
Один из бизнесменов переориентировал швейный цех на выпуск медицинской продукции.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / MIT Russia; 5-tv.ru
В Сирии к борьбе с опасной инфекцией подключились местные предприниматели и волонтеры. В Алеппо наладили производство медицинских масок и антисептиков. Часть продукции раздают бесплатно.
Общие усилия в борьбе с коронавирусом дают свои результаты. В стране на сегодня зарегистрировано всего несколько десятков случаев заражения COVID-19.
Станислав Григорьев передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в Сирии отправились в гуманитарный марафон.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая
- 15 мая
- Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
- 15 мая
- Как правильно дезинфицировать гаджеты?
- 15 мая
- Европу предупредили о второй волне карантина
- 15 мая
- Смогут ли россияне получить финскую визу на пять лет после пандемии?
- 14 мая
- «Либо глупость, либо умысел»: Трамп не собирается прощать Китаю пандемию коронавируса
- 14 мая
- Как ярко сыграть свадьбу онлайн и сэкономить денег?
- 14 мая
- Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
- 14 мая
- «Нестерпимый соблазн»: МИД РФ об обвинениях Запада в дезинформации о COVID-19
- 14 мая
- Мать Ольги Бузовой рассказала, каково это — работать врачом в пандемию COVID-19
Читайте также
53%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?