В Сирии российские военные отправились в гуманитрный марафон. Первую партию продовольствия ждут жители провинции Хасеке.

Колонна выехала из приграничного Тартуса и к месту назначения должна добраться в течение двух дней. Наши военные везут более 170 тонн груза. В автомобилях крупа, консервы, чай и даже сгущенное молоко.

Акцию посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня помощь нужна тем, для кого война не в прошлом, а в настоящем.

Двадцать грузовиков едут в сопровождении бронеавтомобилей. С воздуха колонну прикрывают вертолеты. Часть пути запланирована по опасным районам, где могут быть укрываться отряды боевиков.