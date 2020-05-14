Колонна везет более 170 тонн провизии — крупа, консервы, чай и сгущеное молоко.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии российские военные отправились в гуманитрный марафон. Первую партию продовольствия ждут жители провинции Хасеке.

Колонна выехала из приграничного Тартуса и к месту назначения должна добраться в течение двух дней. Наши военные везут более 170 тонн груза. В автомобилях крупа, консервы, чай и даже сгущенное молоко.

Акцию посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня помощь нужна тем, для кого война не в прошлом, а в настоящем.
Двадцать грузовиков едут в сопровождении бронеавтомобилей. С воздуха колонну прикрывают вертолеты. Часть пути запланирована по опасным районам, где могут быть укрываться отряды боевиков.

Тема:
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