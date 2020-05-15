Цена фьючерсов растет на фоне оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Нефть дорожает в ожидании стабилизации рынка сырья

Фото: Известия / Сергей Коньков

Мировые цены на нефть растут утром 15 мая на фоне оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на рынке сырья. Согласно данным из открытых источников, на 07.59 по московскому времени стоимость июльского фьючерса марки Brent достигла 31,77 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов марки WTI — 27,90 доллара за баррель.

Как сообщает РИА Новости, трейдеры взяли во внимание доклад Международного энергетического агентства (МЭА), где дана оценка падения спроса на черное золото в 2020 году. Ожидается, что добыча нефти в США в IV квартале может сократиться на 2,8 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты отмечают, что настроения на рынке сырья выглядят осторожно конструктивными. Несмотря на это, ожидания вокруг спроса на черное золото вполне могут сохранить свою хрупкость и напрямую зависеть от вектора развития экономики.

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