Общее число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 262 тысячи человек.

В России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Такие данные опубликовал 15 мая в 10.35 по московскому времени Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Сегодняшний суточный прирост составил 4,2% по сравнению с днем ранее. Отмечается, что 42,5% пациентов не имели клинических признаков проявления коронавируса.

5-tv.ru

За последние сутки в Москве выявлено 4748 новых случаев инфицирования COVID-19. В Московской области — 945, в Петербурге — 541, в Нижегородской области — 307, в Ямало-Ненецком автономном округе — 115, в Саратовской области — 113.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 262843 случаев коронавируса. Общее количество вылечившихся от COVID-19 составляет 58226 человек, скончались 2418 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье.

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Тема:
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