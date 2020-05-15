Рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье

В Московской области выздоровел 481 человек. В столице РФ вылечились от COVID-19 1235 пациентов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Рекордное число пациентов вылечились за прошедшие сутки от коронавируса в Подмосковье с начала пандемии. По данным регионального Оперативного штаба, выздоровел 481 человек. Общее количество вылечившихся пациентов достигло 2468 человек.

«Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.

Тем временем в Москве врачи вылечили еще 1235 госпитализированных с COVID-19. Такие данные привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, число выздоровевших в Москве увеличилось до 24562 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 252245 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53530 пациентов, скончались — 2305.

Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на 15 мая.

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Тема:
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