Рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье
В Московской области выздоровел 481 человек. В столице РФ вылечились от COVID-19 1235 пациентов.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Рекордное число пациентов вылечились за прошедшие сутки от коронавируса в Подмосковье с начала пандемии. По данным регионального Оперативного штаба, выздоровел 481 человек. Общее количество вылечившихся пациентов достигло 2468 человек.
«Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба.
Тем временем в Москве врачи вылечили еще 1235 госпитализированных с COVID-19. Такие данные привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, число выздоровевших в Москве увеличилось до 24562 человек.
С начала пандемии в РФ зарегистрировано 252245 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53530 пациентов, скончались — 2305.
Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на 15 мая.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 мая
- В России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом
- 15 мая
- В сирийском Алеппо организовали производство масок
- 15 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая
- 15 мая
- Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
- 15 мая
- Как правильно дезинфицировать гаджеты?
- 15 мая
- Европу предупредили о второй волне карантина
- 15 мая
- Смогут ли россияне получить финскую визу на пять лет после пандемии?
- 14 мая
- «Либо глупость, либо умысел»: Трамп не собирается прощать Китаю пандемию коронавируса
- 14 мая
- Как ярко сыграть свадьбу онлайн и сэкономить денег?
- 14 мая
- Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
Читайте также
53%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?