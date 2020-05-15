Эрика Герцег пояснила, почему уходит из «ВИА Гры»
31-летняя певица будет работать в группе до конца этого года, пока ей не найдут замену.
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Фото, видео: Instagram @erikaherceg
Эрика Герцег во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте прокомментировала уход из группы «ВИА Гра». Ранее стало известно, что продюсер музыкального коллектива Константин Меладзе уже ищет Герцег замену.
«Я потихоньку буду начинать свой сольный путь. Я готовлю очень много сюрпризов для своих поклонников, и я надеюсь, что они меня поддержат. Ребята, я в шоке, что сейчас это сказала!» — призналась поп-дива.
По словам Эрики Герцег, она будет работать в «ВИА Гре» до конца этого года, пока ей не найдут замену. Певица рассказала, что вынуждена будет репетировать с новой участницей программу, пока та не выучит песни.
Между тем, кастинг на роль Эрики Герцег идет полным ходом. Музыкальный продюсер Константин Меладзе на своей странице в Instagram объявил о старте отбора в группу «ВИА Гра». По его словам, рассматриваются талантливые претендентки в возрасте от 18 до 25 лет с яркой и уникальной внешностью.
«Мы ищем солисток <…>, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — написал он в соцсети.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лена Миро убеждена — Константин Меладзе изменяет жене с Эрикой Герцег.
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