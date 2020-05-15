Эрика Герцег пояснила, почему уходит из «ВИА Гры»

Эрика Герцег во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте прокомментировала уход из группы «ВИА Гра». Ранее стало известно, что продюсер музыкального коллектива Константин Меладзе уже ищет Герцег замену.

«Я потихоньку буду начинать свой сольный путь. Я готовлю очень много сюрпризов для своих поклонников, и я надеюсь, что они меня поддержат. Ребята, я в шоке, что сейчас это сказала!» — призналась поп-дива.

Instagram @erikaherceg

По словам Эрики Герцег, она будет работать в «ВИА Гре» до конца этого года, пока ей не найдут замену. Певица рассказала, что вынуждена будет репетировать с новой участницей программу, пока та не выучит песни.

Между тем, кастинг на роль Эрики Герцег идет полным ходом. Музыкальный продюсер Константин Меладзе на своей странице в Instagram объявил о старте отбора в группу «ВИА Гра». По его словам, рассматриваются талантливые претендентки в возрасте от 18 до 25 лет с яркой и уникальной внешностью.

«Мы ищем солисток <…>, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — написал он в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лена Миро убеждена — Константин Меладзе изменяет жене с Эрикой Герцег.