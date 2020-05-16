«Эти ноги»: Экс-участница «Дома-2» поделилась снимком в одном банном полотенце

Инесса Шевчук не побоялась предстать перед фанатами абсолютно ненакрашенной.

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Фото, видео: Instagram @i.s.nesquik

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Инесса Шевчук решила отдохнуть в сауне в режиме самоизоляции. Она подразнила подписчиков снимком в своем профиле в Instagram.

На фото модель лежит на диване, облачившись лишь в банное полотенце и шапочку. Красивые длинные ноги Инессы на первом плане снимка волей-неволей привлекают внимание. Причем девушка не побоялась предстать перед фанатами абсолютно без макияжа.

Звезда никак не прокомментировала фото, лишь поставила символы — сердце и два кристала.

Instagram @i.s.nesquik

Фанаты оценили красоту Инессы Шевчук и сделали акцент на ее ногах.

«Эти ноги»;

«Красивая»

«Превосходно», — написали подписчики.

Фотомодель Инесса Шевчук родилась в 1994 году. Привлекла внимание к своей персоне после участия в проекте «Дом-2». Инесса частый гость различных телепередач.

Светская львица активно ведет свой Instagram, демонстрируя подписчикам жизнь «в шоколаде».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инесса Шевчук опубликовала фото с Мальдивских островов.

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