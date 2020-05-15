Массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 началось в Москве

Процедура, которую будут проводить в 30 районных поликлиниках, позволит выявить не только инфицированных, но и тех, кто уже переболел и имеет иммунитет к коронавирусу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Foto Beck; 5-tv.ru

В Москве сегодня началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Процедуру проводят в 30 районных поликлиниках. Там установлены мощные системы, которые проверяют кровь так называемым ИФА-методом. Он позволит выявить не только заразившихся, но и тех, кто уже переболел и имеет иммунитет к COVID-19. Москвичи, пришедшие первыми на тестирование, восприняли инициативу позитивно.

«Разная информация просто проходит. Чисто для себя это интересно. Никаких симптомов нет, все слава богу», — рассказал пришедший на тестирование житель столицы.

Ожидается, что ежедневно брать анализы будут у 70 тысяч москвичей. Их будут приглашать в медучреждение через СМС-сообщения и электронную почту.

«Люди разбиты на определенные группы. В случайном порядке, без каких-либо приоритетов. Но, тем не менее, чтобы как раз все одновременно не прошли этот анализ. Тогда скученности уже не избежать. Поэтому была создана форма записи, слотами с интервалом в пять минут», — объяснил порядок прохождения тестирования главный врач ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 64 ДЗМ» Михаил Шутов.

Все будет максимально открыто и прозрачно. Результаты скрининга будут подводить ежедневно. Статистику опубликуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

17:49
Возведенный в сжатые сроки госпиталь с новейшим оборудованием открылся в Петербурге
17:39
Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
17:35
Таролог предсказала Эмину Агаларову путешествие с молодой любовницей сразу после развода
17:26
Массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 началось в Москве
17:08
Предъявите справочку! Психолог рассказала, как ходить на свидания после пандемии
16:52
Московскому метрополитену исполнилось 85 лет

Сейчас читают

ТОП-3 имен пар, которых ждет безграничное счастье
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок