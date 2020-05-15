Массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 началось в Москве
Процедура, которую будут проводить в 30 районных поликлиниках, позволит выявить не только инфицированных, но и тех, кто уже переболел и имеет иммунитет к коронавирусу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Foto Beck; 5-tv.ru
В Москве сегодня началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Процедуру проводят в 30 районных поликлиниках. Там установлены мощные системы, которые проверяют кровь так называемым ИФА-методом. Он позволит выявить не только заразившихся, но и тех, кто уже переболел и имеет иммунитет к COVID-19. Москвичи, пришедшие первыми на тестирование, восприняли инициативу позитивно.
«Разная информация просто проходит. Чисто для себя это интересно. Никаких симптомов нет, все слава богу», — рассказал пришедший на тестирование житель столицы.
Ожидается, что ежедневно брать анализы будут у 70 тысяч москвичей. Их будут приглашать в медучреждение через СМС-сообщения и электронную почту.
«Люди разбиты на определенные группы. В случайном порядке, без каких-либо приоритетов. Но, тем не менее, чтобы как раз все одновременно не прошли этот анализ. Тогда скученности уже не избежать. Поэтому была создана форма записи, слотами с интервалом в пять минут», — объяснил порядок прохождения тестирования главный врач ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 64 ДЗМ» Михаил Шутов.
Все будет максимально открыто и прозрачно. Результаты скрининга будут подводить ежедневно. Статистику опубликуют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам.
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