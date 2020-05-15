Всем медикам, которые работают с больными коронавирусом, за март–апрель начислены дополнительные выплаты. На это выделено шесть миллиардов рублей. И правительство намерено жестко контролировать, чтобы каждый врач и медсестра получили все, что им положено. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Хорошо, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. И здесь прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику. И об этом мне доложить в понедельник. Также прошу создать на портале Госуслуг специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении», — сказал председатель правительства РФ.

В ряде регионов медики жалуются, что получили мизерные суммы — не за смену, а за минуты, проведенные непосредственно рядом с пациентами. Как заявили в правительстве, такой подход абсолютно неприемлем. Теперь будет произведен перерасчет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам.