Таня Терешина впечатлила фанатов обнаженным фото с мужем

Бывшая участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой позирует, будучи беременной. На снимке полуобнаженная звезда сидит на коленях супруга бизнесмена Олега Курбатова. При этом на 41-летней артистке надета фата, и она дерзко показывает в камеру палец с обручальным кольцом.

«Люблю тебя. 15.09.18. Я и мои два главных мужчины», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @tanya_tereshina

Поклонникам Татьяны Терешеной опубликованный снимок очень понравился. Фанаты поразились тому, насколько заботливым на фотографии выглядит супруг поп-дивы.

«Как нежно и бережно держит муж главные сокровища!»

«Счастливое и позитивное фото», — написали фолловеры в комментариях.

Татьяна Терешина и Олег Курбатов сыграли свадьбу в 2018 году. В начале прошлого года певица подарила жизнь их общему ребенку — сыну Арсению. Также поп-дива с мужем воспитывают дочь артистки от первого брака Арис. Девочку звезда родила от ведущего Вячеслава Никитина, с которым прожила два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Татьяна Терешина снялась в бане с мужем.