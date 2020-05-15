41-летняя звезда опубликовала весьма необычный свадебный снимок.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Бывшая участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой позирует, будучи беременной. На снимке полуобнаженная звезда сидит на коленях супруга бизнесмена Олега Курбатова. При этом на 41-летней артистке надета фата, и она дерзко показывает в камеру палец с обручальным кольцом.

«Люблю тебя. 15.09.18. Я и мои два главных мужчины», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @tanya_tereshina

Поклонникам Татьяны Терешеной опубликованный снимок очень понравился. Фанаты поразились тому, насколько заботливым на фотографии выглядит супруг поп-дивы.

«Как нежно и бережно держит муж главные сокровища!»

«Счастливое и позитивное фото», — написали фолловеры в комментариях.

Татьяна Терешина и Олег Курбатов сыграли свадьбу в 2018 году. В начале прошлого года певица подарила жизнь их общему ребенку — сыну Арсению. Также поп-дива с мужем воспитывают дочь артистки от первого брака Арис. Девочку звезда родила от ведущего Вячеслава Никитина, с которым прожила два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Татьяна Терешина снялась в бане с мужем.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

16:08
Видео: Бузова и DАVA открыли VK Fest 2020
16:02
Подробности жуткой трагедии, где экскаваторщик засыпал снегом детей на Чукотке
15:54
«Воровали на всем»: Макс Фадеев объяснил, почему разогнал MALFA
15:44
Агрессивный пассажир без маски устроил драку в метро Петербурга
15:35
Лавров: Прежней свободы общения в мире после пандемии уже не будет
15:26
Таня Терешина впечатлила фанатов обнаженным фото с мужем

Сейчас читают

ТОП-3 имен пар, которых ждет безграничное счастье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок