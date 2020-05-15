Таня Терешина впечатлила фанатов обнаженным фото с мужем
41-летняя звезда опубликовала весьма необычный свадебный снимок.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Бывшая участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой позирует, будучи беременной. На снимке полуобнаженная звезда сидит на коленях супруга бизнесмена Олега Курбатова. При этом на 41-летней артистке надета фата, и она дерзко показывает в камеру палец с обручальным кольцом.
«Люблю тебя. 15.09.18. Я и мои два главных мужчины», — подписала снимок знаменитость.
Поклонникам Татьяны Терешеной опубликованный снимок очень понравился. Фанаты поразились тому, насколько заботливым на фотографии выглядит супруг поп-дивы.
«Как нежно и бережно держит муж главные сокровища!»
«Счастливое и позитивное фото», — написали фолловеры в комментариях.
Татьяна Терешина и Олег Курбатов сыграли свадьбу в 2018 году. В начале прошлого года певица подарила жизнь их общему ребенку — сыну Арсению. Также поп-дива с мужем воспитывают дочь артистки от первого брака Арис. Девочку звезда родила от ведущего Вячеслава Никитина, с которым прожила два года.
Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Татьяна Терешина снялась в бане с мужем.
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