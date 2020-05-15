Путин: Коечный фонд в субъектах РФ должен быть в максимальной готовности

Специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в субъектах РФ нужно держать в максимальной готовности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.

«Вновь повторю, специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности», — сказал он.

Глава государства добавил, что, по состоянию на 14 мая, в субъектах РФ для инфицированных коронавирусом подготовлено более 148 тысяч коек, оборудованных всем необходимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге дополнительно развернут 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19.