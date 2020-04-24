В Петербурге дополнительно развернут 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Чтобы освободить дополнительные места для лечения больных коронавирусной инфекцией в городе перепрофилируют ряд медучреждений.
Фото: www.globallookpress.com /АГН Москва
Петербург увеличивает коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. До 28 апреля развернут 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени в 14 учреждениях здравоохранения.
Дополнительно разворачиваются инфекционные отделения на 1950 коек для временного размещения пациентов с легким течением заболевания: в одном из павильонов «Ленэкспо» — тысяча коек, в пансионате «Заря» — 600 коек, в отделении горбольницы № 20 — 350 коек. Все площадки оснастят необходимым диагностическим оборудованием.
Вместе с тем ожидается перепрофилирование семи федеральных медучреждений. Это позволит увеличить резерв коечных мест для пациентов с тяжелой и средней степенью заболевания.
В сообщении также отмечается, что правительство Петербурга зарезервировало 1,936 миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Однако город все еще испытывает дефицит аппаратов ИВЛ и рассчитывает на помощь федерального центра.
Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5849.
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