Дверь вырвало у самолета авиакомпании Nord Wind после посадки в Лиссабоне
Инцидент произошел на перроне аэропорта после того, как подогнали трап.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Дверь вырвало у самолета авиакомпании Nord Wind, прилетевшего из Москвы, в аэропорту Лиссабона после посадки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на перроне после того, как к воздушному судну подогнали трап.
Представитель авиакомпании поднялся к самолету и постучал. Один из стюардов стал открывать дверь и забыл перевести ручку селектора в положение «disarmed». В этот момент сработала система развертывания надувного трапа при аварийной посадке. Дверь воздушного судна автоматически открылась и была вырвана. Надувному трапу было попросту некуда развернуться.
В результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета не было пассажиров. Воздушное судно отстранено от выполнения полетов. Подробности устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители Турции и Греции чуть не столкнулись.
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