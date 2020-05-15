Инцидент произошел на перроне аэропорта после того, как подогнали трап.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Дверь вырвало у самолета авиакомпании Nord Wind, прилетевшего из Москвы, в аэропорту Лиссабона после посадки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на перроне после того, как к воздушному судну подогнали трап.

Представитель авиакомпании поднялся к самолету и постучал. Один из стюардов стал открывать дверь и забыл перевести ручку селектора в положение «disarmed». В этот момент сработала система развертывания надувного трапа при аварийной посадке. Дверь воздушного судна автоматически открылась и была вырвана. Надувному трапу было попросту некуда развернуться.

В результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета не было пассажиров. Воздушное судно отстранено от выполнения полетов. Подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители Турции и Греции чуть не столкнулись.

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