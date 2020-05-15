В музыкальном фестивале, который продлится семь дней, участвуют около 70 исполнителей.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей

Представительница России на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2015», победительница проекта «Фабрика звезд-2» Полина Гагарина в эти минуты выступает на музыкальном фестивале VK Fest 2020.

В субботу ожидаются такие исполнители как Тимати, Джиган, «Дискотека авария», IOWA и многие другие.

ВКонтакте

Масштабный онлайн-фестиваль проходит с 15 по 21 мая 2020 года. Организаторы сообщают, что среди музыкантов, которые выступят на мероприятии, будут — Баста, Дима Билан, Мумий Тролль, Полина Гагарина, Тима Белорусских, Тимати и другие. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Кроме того, к трансляциям подключатся известные блогеры и стенд-ап комики.

Музыканты и гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси и Минска, Киева и Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций фестиваля.

Организаторы VK Fest 2020 уделили особое внимание правилам безопасности. Все участники, в том числе и съемочная группа, будут соблюдать дистанцию, мыть руки и измерять температуру. Кроме того, их снабдят средствами индивидуальной защиты.

Ранее сегодня это мероприятие открыли Ольга Бузова и DАVA.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

22:25
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
22:13
Прямая трансляция выступления Полины Гагариной на VK Fest 2020
21:54
Камеры сняли, как иномарка сбила велосипедиста на «зебре» в Петербурге
21:45
Глазами влюбленного: муж снял на видео фантастически сексуальную Горбань
21:33
Елена Темникова выступила на VK Fest 2020
21:25
Дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет

Сейчас читают

«Люблю тебя, Стелла»: Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок