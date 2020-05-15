Прямая трансляция выступления Полины Гагариной на VK Fest 2020

Представительница России на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2015», победительница проекта «Фабрика звезд-2» Полина Гагарина в эти минуты выступает на музыкальном фестивале VK Fest 2020.

В субботу ожидаются такие исполнители как Тимати, Джиган, «Дискотека авария», IOWA и многие другие.

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Масштабный онлайн-фестиваль проходит с 15 по 21 мая 2020 года. Организаторы сообщают, что среди музыкантов, которые выступят на мероприятии, будут — Баста, Дима Билан, Мумий Тролль, Полина Гагарина, Тима Белорусских, Тимати и другие. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Кроме того, к трансляциям подключатся известные блогеры и стенд-ап комики.

Музыканты и гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси и Минска, Киева и Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций фестиваля.

Организаторы VK Fest 2020 уделили особое внимание правилам безопасности. Все участники, в том числе и съемочная группа, будут соблюдать дистанцию, мыть руки и измерять температуру. Кроме того, их снабдят средствами индивидуальной защиты.

Ранее сегодня это мероприятие открыли Ольга Бузова и DАVA.