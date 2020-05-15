Заслуженная артистка РФ Светлана Светличная 15 мая отмечает юбилей, ей исполнилось 80 лет. Актриса, которую называли одной из самых ярких красавиц Советского Союза, по-прежнему выглядит эффектно, следит за фигурой, соблюдает диету и любит красивые наряды.

Свой юбилей Светлана Светличная вынуждена отмечать скромно — из-за коронавируса приходится соблюдать самоизоляцию. Правда, она призналась, что несмотря ни на что приготовила шампанское и несколько баночек икры на случай, если все-таки кто-нибудь придет ее поздравить.

В интервью KP.RU актриса призналась, что мечтает, чтобы в день рождения о ней вспомнил сын, с которым у нее последнее время сложные отношения, и позвонил поздравить. И Алексей Ивашов поздравил маму с юбилеем через 5-tv.ru.

«Единственное, что хочу пожелать, это здоровья самого крепкого, но также и удачи. И все, пожалуй», — сказал он в телефонном интервью.

Поздравить Светлану Афанасьевну лично Алексей не сможет, поскольку, по его словам, тоже соблюдает режим самоизоляции из-за коронавируса и никуда не выходит.

На счету Светличной несколько десятков ролей в кино. Она работала с такими известными режиссерами, как Георгий Александров, Марлен Хуциев, Станислав Говорухин, Татьяна Лиознова, но больше всего запомнилась публике по роли роковой блондинки Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Сама Светлана Афанасьевна не очень довольна такой славой.

«Как же я ненавижу эту Анну Сергеевну… Я очень серьезная актриса. А меня „приклеили“ к этой „Бриллиантовой руке“. <…> Почему никогда не вспоминают Катюшу Маслову? Почему не вспоминают Габи из „Семнадцати мгновений весны“? Нет, приклеили меня к этой неудачнице, и говорят, что у меня очень хорошая актерская карьера благодаря „Бриллиантовой руке“», — посетовала актриса в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлане Светличной удается выглядеть вдвое моложе своего настоящего возраста.