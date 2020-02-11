«Игра мускулами»: Трамп заявил о «супербыстрых» ракетах в арсенале США

Президент США Дональд Трамп заявил об обладании американской армией «супербыстрыми» ракетами, которые могут достигать цели в несколько раз быстрее «обычных». При этом хозяин Белого дома немного запутался в оценках скорости этого вооружения.

«Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычной ракеты», — приводит его слова ФАН.

Трамп добавил, что США нуждаются в подобном вооружении, поскольку Россия уже «имеет нечто подобное».

При этом в начале февраля Военно-морские силы США развернули на своих подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» таких противников как Россия. По словам представителя Пентагона, это должно продемонстрировать потенциальным противникам Вашингтона готовность реагировать на любые угрозы.

Ранее в США заявили, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» представляют для их армии существенную опасность, так как обеспечивают «полную ликвидацию» обороны противника «одним залпом», и позволяет быть готовыми к проведению крупных штурмовых операций.