Коронавирус в России все чаще атакует детей. Как защитить своего ребенка?
COVID-19 теперь распространяется главным образом через коллективы, учреждения и семьи. Поэтому активно растет число инфицированных детей.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / AHMAD YUSNI, Шарифулин Валерий, MARISCAL, SALAS
Доля детей в общем числе инфицированных коронавирусом нового типа в России активно увеличивается в последнее время. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«На долю детей приходится 7%», — сказала специалист, отметив, что в предыдущие месяцы этот показатель держался на уровне 5%.
Она объяснила, что в начале пандемии вирус выявлялся в основном среди работавших или отдыхавших за границей граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Теперь COVID-19 распространяется главным образом внутри страны — в коллективах, учреждениях и семьях. Поэтому произошел рост числа детей с коронавирусом.
«Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми, ношение масок и перчаток при необходимости выхода из помещений, где они проживают, применения дезинфицирующих средств после контактов с поверхностями, на которых может находиться возбудитель», — добавила Руженцова в комментарии ТАСС.
Она также отметила, что на данный момент больше всего инфицированных коронавирусом (78%) — это социально активные люди в возрасте от 18 до 65 лет. Строгие рекомендаций по изоляции для граждан старше 65 лет позволили снизить их долю всего до 15%.
Как сообщал 5-tv.ru, в начале этой недели на рост доли детей среди инфицированных коронавирусом также обращала внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала родителей максимально бережно отнестись к здоровью своих наследников.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 16 мая
- COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет
- 16 мая
- Тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции
- 16 мая
- Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса
- 15 мая
- Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам
- 15 мая
- Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови
- 15 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая
- 15 мая
- Скворцова: 20% доноров крови имеют антитела к COVID-19, но не знают, что болели
- 15 мая
- Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
- 15 мая
- Лавров: Прежней свободы общения в мире после пандемии уже не будет
- 15 мая
- Когда возобновится чемпионат России по футболу? — решение исполкома РФС
Читайте также
80%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?