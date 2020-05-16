Коронавирус в России все чаще атакует детей. Как защитить своего ребенка?

COVID-19 теперь распространяется главным образом через коллективы, учреждения и семьи. Поэтому активно растет число инфицированных детей.

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Фото, видео: ТАСС / AHMAD YUSNI, Шарифулин Валерий, MARISCAL, SALAS

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Эпидемия коронавируса

Доля детей в общем числе инфицированных коронавирусом нового типа в России активно увеличивается в последнее время. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«На долю детей приходится 7%», — сказала специалист, отметив, что в предыдущие месяцы этот показатель держался на уровне 5%.

Она объяснила, что в начале пандемии вирус выявлялся в основном среди работавших или отдыхавших за границей граждан в возрасте от 18 до 65 лет. Теперь COVID-19 распространяется главным образом внутри страны — в коллективах, учреждениях и семьях. Поэтому произошел рост числа детей с коронавирусом.

«Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми, ношение масок и перчаток при необходимости выхода из помещений, где они проживают, применения дезинфицирующих средств после контактов с поверхностями, на которых может находиться возбудитель», — добавила Руженцова в комментарии ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент больше всего инфицированных коронавирусом (78%) — это социально активные люди в возрасте от 18 до 65 лет. Строгие рекомендаций по изоляции для граждан старше 65 лет позволили снизить их долю всего до 15%.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале этой недели на рост доли детей среди инфицированных коронавирусом также обращала внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала родителей максимально бережно отнестись к здоровью своих наследников.

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