Исследователи из Университета Техаса в Остине выяснили, что истинная сексуальность у женщин раскрывается с годами.

Ученые США назвали возраст, в котором женщина сильнее всего хочет секса

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling

Ученые из Университета Техаса в Остине выяснили, в каком возрасте женщинам сильнее всего хочется заниматься сексом. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Personality and Individual.

В рамках исследования ученые проанализировали физиологические и психологические показатели нескольких сотен жительниц США разных возрастов. По их данным, представительницы прекрасного пола начинают сильнее хотеть секса, чаще заниматься им и сталкиваться с новыми сексуальными фантазиями после 27 лет.

Это связано с началом фазы низкой фертильности — частичным снижением репродуктивной способности. Во время данного периода женщины подсознательно ощущают меньшую ответственность за сексуальные приключения и легче соглашаются на близость даже со случайными партнерами. Длится этот период примерно до 45 лет.

Стереотип о том, что наиболее страстными являются девушки до 25 лет ученые объясняют тем, что в юном возрасте представительницы прекрасного пола подобным поведением пытаются удержать рядом с собой партнеров.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее канадские ученые рассказали, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы чувствовать себя счастливым.

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