Какой симптом чаще всего встречается у детей с COVID-19?

В ведомстве отметили, что тяжелое течение коронавируса и осложнения у маленьких пациентов возникают редко.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью ТАСС отметила, что диарея часто встречается у детей как симптом коронавируса.

По словам специалиста, COVID-19 у маленьких пациентов, как правило, протекает в легкой форме с невысокой температурой. Также у детей наблюдается першение в горле и потеря обоняния.

«У детей инфицирование коронавирусом чаще, чем у взрослых, не сопровождается появлением каких-либо симптомов. Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме.<…> Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто», — сказала Татьяна Руженцова.

Эксперт Роспотребнадзора добавила, что тяжелое течение коронавируса у детей и осложнения явление довольно редкое. Несмотря на это, нельзя в полной мере исключать их возникновение. Речь идет о тех случаях, когда маленький пациент от онкологической, эндокринной и других патологий, а также имеет иммунодефицитное состояние.

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